Torino-Fiorentina | le formazioni | sorpresa tra i pali!

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Al Grandesaranno i padroni di casa e laa dare vita all’inedito posticipo delle ore 17 del lunedì valido per la 21a giornata di Serie A: queste le scelte di Ivan Juric e Vincenzo Italiano per il match in programma. Tantissime le assenze tra le fila granata, visto il focolaio scoppiato negli scorsi giorni.Le ufficiali(3-4-2-1) da confermare: Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore : Juric.(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. Allenatore : Italiano.

