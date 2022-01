Torino-Fiorentina 4-0 | Juric cala il poker con Sanabria Che batosta per Italiano!

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Torino ?? Serie A ? 17:00 CET ?? Stadio Grande Torino Powered by #SYNLABItalia Guarda la partit… - OptaPaolo : 3 - Era da febbraio 2017 (contro il Pescara) che il Torino non segnava tre gol nei primi 31 minuti di una partita d… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - alexxxxxandro : Juric travolge la Fiorentina? Quando usciremo dal tunnel e capiremo che sono i calciatori ad andare in campo e non… - teo_acm : RT @cosimofcj: fiorentina twitter vs torino twitter -

Commenta per primo4 - 0 (primo tempo 3 - 0) Marcatori: 19' p.t. Singo (T), 24' p.t. Brekalo (T), 31' p.t. Brekalo (T), 13' s.t. Sanabria (T) Assist: 19' p.t. Vojvoda (T), 24' p.t. Lukic (T), 13' s.t.Commenta per primo4 - 0 Gemello 6,5 : esordio in serie A migliore non poteva desiderarlo. Ilvince e dà spettacolo contro lae lui riesce a mantenere inviolata la propria porta ..."E' chiaro che anche loro stessi devono mettere qualcosa in più, cercare di essere decisivi. Si lavora tutti per far gol, ma non mi sento di analizzare il singolo reparto. Oggi partita negativa per ...TORINO (ITALPRESS) – La prima partita del 2022 per Torino e Fiorentina sorride ai granata che al termine di una prestazione corale si sbarazzano agevolmente per 4-0 dei viola, mai veramente in partita ...