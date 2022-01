Torino cala il poker | Fiorentina travolta

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Inizia nel modo migliore il 2022 delche travolge con un netto 4-0 unairriconoscibile che incassa un pesante ko. La squadra granata, nonostante le assenze per infortuni e Covid e i pochi allenamenti nelle gambe, surclassa la peggiore Viola di questa stagione dopo un match senza storia, già chiuso al termine del primo tempo. In classifica i toscani restano fermi in sesta posizione con 32 punti insieme a Roma e Lazio ma con una partita in meno, mentre i granata agganciano al nono posto Empoli e Sassuolo a quota 28 con un incontro ancora da recuperare. La partita inizialmente stenta a decollare ma dopo 19 minuti senza emozioni, arriva all’improvviso il gol di Singo che sfrutta un grande cross di Vojvoda e la dormita generale della difesa ospite per colpire di testa alle spalle di Terracciano. Dopo soli 4 minuti arriva il raddoppio ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino cala

La Fiorentina rimane in Toscana e illa sbrana: il 4 - 0 finale non lascia alcuno spazio all'immaginazione, la vittoria degli uomini di Juric è stata netta e mai in discussione, con i Viola che invece sono apparsi completamente ...Dopo il 4 - 0 l'intensità della partitavistosamente, con la Fiorentina che fa pochissimo per provare quanto meno ad accorciare e ilche si limita a chiudere gli spazi senza andare in ...Inizia nel modo migliore il 2022 del Torino che travolge con un netto 4-0 una Fiorentina irriconoscibile che incassa un pesante ko. La squadra granata, nonostante le assenze per infortuni e Covid e i ...Sono bastati 60 minuti di fuoco, poi la partita non ha avuto null’altro da dire E quindi il 2022 è iniziato nel miglior modo possibile per i granata, che già nel primo tempo avevano praticamente messo ...