Torino, 4 assenze pesanti per Juric contro la Fiorentina (Di lunedì 10 gennaio 2022) . I convocati dei granata per il match di oggi contro i viola Juric dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic, Ansaldi, Belotti e Aina per la partita di oggi contro la Fiorentina. Questi i convocati del Torino. Portieri: Berisha, Gemello. Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Buongiorno. Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Praet, Kone, Mandragora, Linetty. Attaccanti: Zaza, Pjaca, Brekalo, Sanabria, Verdi, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24.

