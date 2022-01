Tommaso Zorzi comunica in diretta la sua clamorosa decisione: tutti sbalorditi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torna a parlare Tommaso Zorzi, che ha deciso di rilasciare un’intervista in occasione dell’esordio di Drag Race Italy: la sua clamorosa rivelazione. È un momento importante per Tommaso Zorzi, che torna in televisione con Drag Race Italy. Il format di Discovery, infatti, debutterà su Real Time e vedrà l’influencer accompagnato da Priscilla e Chiara Francini. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torna a parlare, che ha deciso di rilasciare un’intervista in occasione dell’esordio di Drag Race Italy: la suarivelazione. È un momento importante per, che torna in televisione con Drag Race Italy. Il format di Discovery, infatti, debutterà su Real Time e vedrà l’influencer accompagnato da Priscilla e Chiara Francini. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

realtimetvit : ?? BOOM! ??Dopo tanta attesa #DragRaceItalia sta per iniziare su #RealTime #canale31. ??QUESTA SERA ALLE 21.20 con… - chiarafrancini : Stasera.?? Vi voglio APPICCICATI a @realtimetvit La rivoluzione è QUI!!!!! Non vorrete perdervela piccole fiammifer… - realtimetvit : ?????? #DragRaceItalia tra pochissimo in prima serata su #RealTime #canale31 @DragPriscilla @chiarafrancini… - Ciro_95_ : RT @SalvaBruno: #DragRaceItalia andrebbe trasmesso in Parlamento @dragraceit_real @tommaso_zorzi @chiarafrancini #tzvip - IsaeChia : #DragRaceItalia, Tommaso Zorzi debutta su @realtimetvit e confessa: “Io e Francesco Oppini ci siamo sentiti e…” Il… -