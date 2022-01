Tom Holland su Tom Cruise: "Uncharted ha fatto ripartire l'industria cinematografica, non Mission: Impossible" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tom Holland ha recentemente risposto alle parole di Tom Cruise ricordando alla celebre action star che 'è stato Uncharted a far ripartire l'industria cinematografica, non Mission: Impossible'. Tom Holland ha recentemente detto la sua a proposito di alcune affermazioni di Tom Cruise relative all'industria cinematografica: la star di Mission: Impossible 7 ha dichiarato di aver fatto ripartire il mondo del cinema grazie al suo film, ma l'interprete di Spiderman ha voluto sottolineare che le riprese di Uncharted sono iniziate prima di quelle di M:I7. Durante un'intervista di Digital Spy, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tomha recentemente risposto alle parole di Tomricordando alla celebre action star che 'è statoa farl', non'. Tomha recentemente detto la sua a proposito di alcune affermazioni di Tomrelative all': la star di7 ha dichiarato di averil mondo del cinema grazie al suo film, ma l'interprete di Spiderman ha voluto sottolineare che le riprese disono iniziate prima di quelle di M:I7. Durante un'intervista di Digital Spy, ...

