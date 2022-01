“Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” stasera in tv lunedì 10 gennaio: ospiti e anticipazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’, in programma lunedì 10 gennaio 2022, su Italia 1, in seconda serata. Nel salotto di Piero Chiambretti, ospiti d’eccezione della puntata sono l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, la leggenda dell’Inter Walter Zenga, l’agente sportivo Andrea D’Amico e il cantante tifoso della Juve, Riki. Presenti i soliti ospiti: Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di ‘– Ladel’, in programma102022, su Italia 1, in seconda serata. Nel salotto di Piero Chiambretti,d’eccezione della puntata sono l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, la leggenda dell’Inter Walter Zenga, l’agente sportivo Andrea D’Amico e il cantante tifoso della Juve, Riki. Presenti i soliti: Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace.

