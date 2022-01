“Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” stasera in tv lunedì 10 gennaio | ospiti e anticipazioni

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di ‘– Ladel’, in programma102022, su Italia 1, in seconda serata. Nel salotto di Piero Chiambretti,d’eccezione della puntata sono l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, la leggenda dell’Inter Walter Zenga, l’agente sportivo Andrea D’Amico e il cantante tifoso della Juve, Riki. Presenti i soliti: Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace.

Mi sono bruciato con l'acqua cald a e ora mi fa paura anche la fredda '.', ha detto al Corriere della Sera il conduttore di. Ha scoperto di essere positivo dopo aver prenotato la terza ...Sofferto, ma voluto e meritato. IlPlanet Francavilla piega con pazienza e determinazione la resistenza del Kick Off. Finisce 4 a 1 in un Palaroma in festa per le giallorosse, sempre più protagoniste della serie A femminile. ...Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covi19. Il conduttore andrà in onda questa sera su Italia 1, scopriamo tutte le novità.La trasmissione riparte stasera su Italia 1 con la conduzione da remoto di Chiambretti positivo al Covid. In studio ci sarà Monica Bertini con Moggi ospite speciale ...