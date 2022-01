The Zen Circus, il nuovo singolo feat. Claudio Santamaria: ”118” disponibile dal 14 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) THE ZEN Circus annunciano l’uscita di “118”, il nuovo singolo feat. Claudio Santamaria. Il brano sarà disponibile su tutti gli store digitali da venerdì 14 gennaio. The Zen Circus feat Claudio Santamaria, il nuovo singolo in uscita il 14 gennaio In uscita dal 14 gennaio, 118: The Zen Circus lanciano il nuovo brano con la collaborazione di Claudio Santamaria. The Zen Circus accompagnati da un ospite d’eccezione per un featuring inusuale in cui la musica incontra il cinema. Un episodio singolare che vede ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) THE ZENannunciano l’uscita di “118”, il. Il brano saràsu tutti gli store digitali da venerdì 14. The Zen, ilin uscita il 14In uscita dal 14, 118: The Zenlanciano ilbrano con la collaborazione di. The Zenaccompagnati da un ospite d’eccezione per unuring inusuale in cui la musica incontra il cinema. Un episodio singolare che vede ...

