The Weeknd ha messo in vendita la sua dimora da 22 milioni di dollari (FOTO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) The Weeknd vende la sua casa Lo scorso agosto il cantante The Weeknd ha acquistato una villa a Bel-Air con vista sul Bel-Air Country Club per ben 70 milioni di dollari. Così, di recente, ha scelto di mettere in vendita il suo attico a Los Angeles. La cifra per acquistare questo gioiello è di 22,5 L'articolo proviene da Novella 2000.

