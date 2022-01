The Weeknd conferma la relazione con Angelina Jolie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo tanto chiacchiericcio sul flirt tra The Weeknd e Angelina Jolie, sembrano arrivare delle conferme da uno dei due artisti, almeno così sembrerebbe. The Weeknd fa dei riferimenti più o meno espliciti a Angelina Jolie nei testi delle sue nuove canzoni Tra le relazioni più improbabili di cui si è discusso ultimamente c’è quella tra The Weeknd e Angelina Jolie. I due, nella seconda parte del 2021, sono stati visti in più occasioni insieme, come a cena nel prestigioso ristorante Giorgio Baldi a Los Angeles o ad un concerto privato. La love story mai confermata dai due, che tuttavia non avevano neanche mai smentito. Per un po’, si è detto che fossero solo amici e che gli incontri erano puramente professionali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo tanto chiacchiericcio sul flirt tra The, sembrano arrivare delle conferme da uno dei due artisti, almeno così sembrerebbe. Thefa dei riferimenti più o meno espliciti anei testi delle sue nuove canzoni Tra le relazioni più improbabili di cui si è discusso ultimamente c’è quella tra The. I due, nella seconda parte del 2021, sono stati visti in più occasioni insieme, come a cena nel prestigioso ristorante Giorgio Baldi a Los Angeles o ad un concerto privato. La love story maita dai due, che tuttavia non avevano neanche mai smentito. Per un po’, si è detto che fossero solo amici e che gli incontri erano puramente professionali ...

