The Tender Bar, George Clooney dirige un film d’impalpabile, dolcissima malinconia (Di lunedì 10 gennaio 2022) È da un po’ che George Clooney pare essere uscito fuori dal flusso del cinema mainstream. Superata ormai la boa dei sessant’anni, le sue apparizioni cinematografiche si sono fatte sempre più rare – l’ultimo film non suo in cui ha recitato è addirittura del 2016, Money Monster – e le sue ultime regie sembrano assai poco preoccupate di inseguire i trend del momento, dal gioco alla fratelli Coen di Suburbicon, che recuperava una loro vecchia sceneggiatura, a The Midnight Sky, opera certa poco ispirata, e però lontana dalle mode, con la sua distopia in cadenze di melodramma cupo e pessimista. Restituisce un forte sapore di voluta inattualità anche il suo nuovo film, uscito direttamente su Prime Video, The Tender Bar, nel quale è solo regista, che partendo dal memoir autobiografico Il Bar delle Grandi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) È da un po’ chepare essere uscito fuori dal flusso del cinema mainstream. Superata ormai la boa dei sessant’anni, le sue apparizioni cinematografiche si sono fatte sempre più rare – l’ultimonon suo in cui ha recitato è addirittura del 2016, Money Monster – e le sue ultime regie sembrano assai poco preoccupate di inseguire i trend del momento, dal gioco alla fratelli Coen di Suburbicon, che recuperava una loro vecchia sceneggiatura, a The Midnight Sky, opera certa poco ispirata, e però lontana dalle mode, con la sua distopia in cadenze di melodramma cupo e pessimista. Restituisce un forte sapore di voluta inattualità anche il suo nuovo, uscito direttamente su Prime Video, TheBar, nel quale è solo regista, che partendo dal memoir autobiografico Il Bar delle Grandi ...

