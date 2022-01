The Morning Show 3: la serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ottiene il rinnovo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La serie The Morning Show ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3, continuando così la storia delle giornaliste interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. The Morning Show 3 ha ottenuto l'approvazione da parte di Apple TV+ necessaria a riportare la serie sugli schermi della piattago ha ottenuto il via libera alla produzione della stagione 3 e Charlotte Stoudt sarà la nuova Showrunner ereditando l'incarico da Kerry Ehrin, che resterà coinvolta come consulente. Le protagoniste dello Show, annunciato nel 2017, saranno nuovamente Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nel ruolo di due giornaliste ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) LaTheha ottenuto ilper la stagione 3, continuando così la storia delle giornaliste interpretate da. The3 ha ottenuto l'approvazione da parte di Apple TV+ necessaria a riportare lasugli schermi della piattago ha ottenuto il via libera alla produzione della stagione 3 e Charlotte Stoudt sarà la nuovarunner ereditando l'incarico da Kerry Ehrin, che resterà coinvolta come consulente. Le protagoniste dello, annunciato nel 2017, saranno nuovamentenel ruolo di due giornaliste ...

