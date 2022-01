The Crown 5 ha trovato l’interprete del vero amore di Diana, il medico pakistano Hasnat Khan (Di lunedì 10 gennaio 2022) In The Crown 5 troverà spazio anche il personaggio di Hasnat Khan, l’uomo che è considerato il vero amore della principessa Diana, l’ultimo a cui lei sia stata davvero legata prima della sua morte, nonostante sui tabloid spopolasse la relazione con Dodi Al-Fayed. Il cast di The Crown 5 accoglie la famosa star pakistana Humayun Saeed nei panni del medico legato a Diana da un amore durato un paio d’anni, ma finito poco prima della sua morte. A confermarlo è Variety, che annuncia il nome dell’attore come new entry del cast della pluripremiata serie drammatica di Netflix attualmente in produzione. The Crown 5 racconterà infatti gli ultimi anni di vita di Diana, dal ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) In The5 troverà spazio anche il personaggio di, l’uomo che è considerato ildella principessa, l’ultimo a cui lei sia stata davlegata prima della sua morte, nonostante sui tabloid spopolasse la relazione con Dodi Al-Fayed. Il cast di The5 accoglie la famosa star pakistana Humayun Saeed nei panni dellegato ada undurato un paio d’anni, ma finito poco prima della sua morte. A confermarlo è Variety, che annuncia il nome dell’attore come new entry del cast della pluripremiata serie drammatica di Netflix attualmente in produzione. The5 racconterà infatti gli ultimi anni di vita di, dal ...

Advertising

plutoniss : PURE IL FOTOGRAFO DI THE CROWN CON STO ENNEAGRAMMA MI PISCIO - stateofgracexy : @sonogiuliana esattoooo ma oltre alla presenza di the crown se proprio vuoi riproporre la sua storia fallo in un'al… - badtasteit : #TheCrown 5: #HumayunSaeed avrà il ruolo del dottor #HasnatKhan - elisa_rave : @NetflixIT The crown, perché è stupenda!!! Guardatelaaa - m4llgothh : continuando la guardazione di the crown (seconda stagione) devo dire molto bello gli attori sono bravissimi ma ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : The Crown The Crown 5: Humayun Saeed avrà il ruolo del dottor Hasnat Khan Nella stagione 5 della serie The Crown verrà mostrata anche la relazione tra la principessa Diana e il dottor Hasnat Khan , ruolo che è stato affidato all'attore pachistano Humayun Saeed . Il chirurgo lavorava all'ospedale Royal ...

The Crown 5: l'attore pakistano Humayun Saeed interpreterà l'amante di Lady Diana L'attrice Mahira Khan potrebbe aver svelato un grande segreto relativo alla prossima stagione del dramma di Netflix intitolato The Crown : sembra che l'attore pakistano Humayun Saeed interpreterà l'amante di Lady Diana nella quinta stagione della serie. Khan ha scelto Twitter poche ore fa per annunciare che Saeed ha ...

The Crown 5: Humayun Saeed avrà il ruolo del dottor Hasnat Khan BadTaste.it TV The Crown 5, una famosissima star di Bollywood sarà l'amante di Lady Diana Un nuovo volto si aggiunge al cast della quinta stagione di The Crown: si tratta di una famosissima star di Bollywood e interpreterà l'amante di Lady D ...

The Crown 5: l'attore pakistano Humayun Saeed interpreterà l'amante di Lady Diana Sembra che l'attore pakistano Humayun Saeed, secondo quanto dichiarato dalla collega Mahira Khan, interpreterà l'amante di Lady Diana in The Crown 5. L'attrice Mahira Khan potrebbe aver svelato un gra ...

Nella stagione 5 della serieverrà mostrata anche la relazione tra la principessa Diana e il dottor Hasnat Khan , ruolo che è stato affidato all'attore pachistano Humayun Saeed . Il chirurgo lavorava all'ospedale Royal ...L'attrice Mahira Khan potrebbe aver svelato un grande segreto relativo alla prossima stagione del dramma di Netflix intitolato: sembra che l'attore pakistano Humayun Saeed interpreterà l'amante di Lady Diana nella quinta stagione della serie. Khan ha scelto Twitter poche ore fa per annunciare che Saeed ha ...Un nuovo volto si aggiunge al cast della quinta stagione di The Crown: si tratta di una famosissima star di Bollywood e interpreterà l'amante di Lady D ...Sembra che l'attore pakistano Humayun Saeed, secondo quanto dichiarato dalla collega Mahira Khan, interpreterà l'amante di Lady Diana in The Crown 5. L'attrice Mahira Khan potrebbe aver svelato un gra ...