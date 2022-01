The Batman: il costume de l'Enigmista e la trasformazione del Pinguino nelle nuove foto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un nuovo sguardo alla versione moderna dei villain Enigmista e Pinguino nelle nuove foto di The Batman, al cinema dal 3 marzo. Uno sguardo ravvicinato al costume de l'Enigmista e alla trasformazione del Pinguino nelle nuove foto di The Batman. Il cinecomic DC scritto e diretto da Matt Reeves arriverà nelle sale italiane il 3 marzo. I piani di Matt Reeves di concentrarsi sul lato da "più grande detective del mondo" dell'iconico personaggio della DC Comics prenderanno forma in The Batman. Lee foto diffuse su Twitter offrono un'idea più precisa di come l'aspetto dei villain sarà influenzato da quest'ultima ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un nuovo sguardo alla versione moderna dei villaindi The, al cinema dal 3 marzo. Uno sguardo ravvicinato alde l'e alladeldi The. Il cinecomic DC scritto e diretto da Matt Reeves arriveràsale italiane il 3 marzo. I piani di Matt Reeves di concentrarsi sul lato da "più grande detective del mondo" dell'iconico personaggio della DC Comics prenderanno forma in The. Leediffuse su Twitter offrono un'idea più precisa di come l'aspetto dei villain sarà influenzato da quest'ultima ...

