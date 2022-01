Terzo turno FA Cup: Arsenal ko a Nottingham, vincono City, Liverpool e Chelsea (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Terzo turno di FA Cup reagala tantissime sorprese e sicure certezze. Da un lato Manchester City, Chelsea, Liverpool e Tottenham confermano il loro stato di salute. Dall’altro Arsenal e Newcastle raccolgono i cocci di una sconfitta a dir poco clamorosa arrivata contro avversari prima incontrati solo su un videogioco. Soprattutto i bianconeri hanno dovuto arrendersi contro un club della terza serie, il Cambridge, che tutto si aspettava tranne che battere il club più ricco del mondo. FA Cup: le grandi non deludono, Arsenal ko Le big della Premier non deludono a parte l’Arsenal che ha dovuto inchinarsi ai piedi del Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due edizioni della Champions League. Di Grabban la rete che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildi FA Cup reagala tantissime sorprese e sicure certezze. Da un lato Manchestere Tottenham confermano il loro stato di salute. Dall’altroe Newcastle raccolgono i cocci di una sconfitta a dir poco clamorosa arrivata contro avversari prima incontrati solo su un videogioco. Soprattutto i bianconeri hanno dovuto arrendersi contro un club della terza serie, il Cambridge, che tutto si aspettava tranne che battere il club più ricco del mondo. FA Cup: le grandi non deludono,ko Le big della Premier non deludono a parte l’che ha dovuto inchinarsi ai piedi delForest, storico club inglese vincitore di due edizioni della Champions League. Di Grabban la rete che ha ...

