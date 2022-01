Advertising

emmaraducanu_uk : Emma & Priscilla ?? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Wta. Barty consolida il primato, Giorgi resta prima azzurra - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Elisabetta Cocciaretto ???? e Lucia Bronzetti ???? superano il 1T di quali degli #AusOpen battendo Arruabarrena ???? 60 75 e H… - emmaraducanu_uk : Emma ?? @emmaraducanu #emmaraducanu #raducanu #teamraducanu #tennisplayer #tennis #womenstennis #tennisplayer… - gianmilan76 : RT @sportface2016: Ranking #WTA aggiornato a lunedì 10 gennaio: #Paolini in top 50 -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Wta

... la 25enne australiana di Ipswich, rientrata nel tour dopo una pausa di oltre quattro mesi, consolida il primato grazie al successo nel500 di Sydney, portando a 1.700 punti il vantaggio sulla ...Fa quasi altrettanto la giapponese Misaki Doi, semifinalista ad Adelaide (500): anche la 30enne di Yokohama si riprende infatti un posto tra le prime cento recuperando 29 posti e risalendo dal n.ROMA (ITALPRESS) - Due piccole variazioni nella top ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta. In testa c'è sempre Ashleigh Barty, al comando per la 103esima settimana consecutiva (la cent ...È appena terminata la prima giornata del WTA 500 di Sydney. Sul cemento australiano si sono giocate oggi ben sei partite valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Passano il ...