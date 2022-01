Tennis: Torneo Sydney. Anche Fognini al secondo turno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kyrgios forfait per Covid, l'azzurro supera Altmaier in due set Sydney (AUSTRALIA) - Dopo Lorenzo Sonego, Anche Fabio Fognini avanza al secondo turno nel "Sydney Tennis Classic", Torneo Atp 250 con un ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kyrgios forfait per Covid, l'azzurro supera Altmaier in due set(AUSTRALIA) - Dopo Lorenzo Sonego,Fabioavanza alnel "Classic",Atp 250 con un ...

Advertising

angelomangiante : Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato die… - _peaceloveteen : che grandissima figura di merda internazionale sta facendo il governo australiano, gli organizzatori del torneo e d… - AlanBenjo3 : RT @filipio_: #Djokovic incarna Il sogno di tutti i #novax nostrani: avere i soldi per i migliori avvocati, fare ricorso contro tutte le d… - RaiSport : #Tennis: Torneo #Sydney. Anche #Fognini al secondo turno #Kyrgios dà forfait per il #Covid e l'azzurro supera… - GioFalcone2018 : RT @filipio_: #Djokovic incarna Il sogno di tutti i #novax nostrani: avere i soldi per i migliori avvocati, fare ricorso contro tutte le d… -