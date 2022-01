Tennis | slitta a domani la decisione del Governo australiano su Novak Djokovic

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La notizia ha scosso la mattinata italiana: la Corte Federale dell’Australia ha annullato ladel Commonwealth di cancellare il visto“per motivi procedurali”. Il giudice Anthony Kelly ha annullato la cancellazione, valutando come irragionevole la presa di posizione citata. Il serbo però non è ancora certo di disputare gli Australian Open 2022. Christopher Tran, legale che cura la causa per il, ha affermato che il ministro dell’Immigrazione si riserva il potere personale di espelleredall’Australia. Se questo dovesse succedere, il serbo non potrebbe rientrare su suoloper ben tre anni. Australian Open 2022, annullata la cancellazione del visto di. Ma non è ...