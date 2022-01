(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - “Dal mio punto di vista nonneancheildiin. Non c'entra niente la questione vaccino ma è una questione di regolamento. Se è vero quello che ho letto, c'era tempo fino al 10 dicembre per presentare la documentazione valida per la partecipazione al torneo e lui ha detto di aver avuto il covid il 16. Sono i tempi che sono sbagliati“. Lo dice l'ex giocatore azzurro di Coppa Davis Davidesul caso che vede coinvolto il numero uno del mondo Novak. “L'impressione è che sia stato fatto di proposito perché questa cosa riguarda-sottolineaa Notizie.com-. Fosse successo a un altrota non lo avrebbero ...

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Sanguinetti, 'Djokovic? Non dovevano dargli il permesso di entrare in Australia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sanguinetti

Il Sannio Quotidiano

Da Wimbledon 2005, quando si arrese al primo turno nel derby con Davide, Seppi ha ... Un risultato figlio di una longevità senza precedenti nelitaliano, ma anche di un'integrità ...... Adriano Panatta (1979) e Davide(1998). Ma non finisce qui perché dopo 61 anni d'... In una domenica speciale per lo sport italiano, in cui trae calcio Londra è il centro del mondo, ...Oggi Djokovic è il tennis, l'Australian Open non sarebbe lo stesso senza di lui“. E se Sanguinetti dovesse incontrarlo dopo una vicenda del genere sarebbe condizionato? “Non credo, siamo ...