Tennis | Rafael Nadal | “E’ giusto che Djokovic giochi gli Australian Open”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo le “stoccate” degli ultimi giorni,è tornato a esprimersi sulla questionea seguito degli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Lo spagnolo, come riporta il sito di Sky Sport, ha affermato sul suo grande rivale serbo: “La cosa più giusta è chegli, dal momento che la giustizia si è espressa”, poi telegraficamente, ha aggiunto: “Anche se su certe cose posso essere più o meno d’accordo con Nole, la giustizia ha parlato e adesso credo che la cosa più corretta sia permettergli di giocare il torneo”. Il nativo di Manacor si aspetta quindi di vedereal via del primo slam stagionale di questo 2022, con il torneo che scatterà lunedì 17 gennaio e ...

Read More SportAtp Melbourne: Vince Nadal, per lui 89esimo titolo in carriera 9 Gennaio 2022Nadal ha vinto l'Atp 250 di Melbourne, battendo in finale il qualificato statunitense ...Quindi al quarto posto il greco Stefanos Tsitsipas, operatosi al gomito destro a novembre, a precedere il russo Andrey Rublev, braccato dallo spagnoloNadal (allunga la striscia record a 851 ...Dopo le "stoccate" degli ultimi giorni, Rafael Nadal è tornato a esprimersi sulla questione Djokovic-Australian Open a seguito degli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Lo spagnolo, come riporta il si ...Il campione spagnolo ribadisce la sua posizione favorevole ai vaccini e alle indicazioni della scienza, ma alla luce della sentenza ora “Djokovic deve giocare” ...