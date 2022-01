Tennis, Novak Djokovic rischia ancora la cancellazione del visto: i motivi nel Migration Act (Di lunedì 10 gennaio 2022) Eravamo tutti in attesa di un giudizio e questo è arrivato. La Corte Federale dell’Australia ha annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto a Novak Djokovic “per motivi procedurali”. Il giudice Anthony Kelly ha annullato la cancellazione, valutando come irragionevole la presa di posizione citata. Il serbo però non è ancora certo di disputare gli Australian Open 2022. Il ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hawke sta valutando se annullare il visto di Nole, che è stato ripristinato dal giudice. Lo ha dichiarato un portavoce in conseguenza di quanto detto: “A seguito della decisione odierna del giudice su un motivo procedurale, resta a discrezione del ministro dell’Immigrazione Hawke prendere in considerazione l’annullamento del ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Eravamo tutti in attesa di un giudizio e questo è arrivato. La Corte Federale dell’Australia ha annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il“perprocedurali”. Il giudice Anthony Kelly ha annullato la, valutando come irragionevole la presa di posizione citata. Il serbo però non ècerto di disputare gli Australian Open 2022. Il ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hawke sta valutando se annullare ildi Nole, che è stato ripristinato dal giudice. Lo ha dichiarato un portavoce in conseguenza di quanto detto: “A seguito della decisione odierna del giudice su un motivo procedurale, resta a discrezione del ministro dell’Immigrazione Hawke prendere in considerazione l’annullamento del ...

