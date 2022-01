Tennis, Luca Nardi sulle orme di Jannik Sinner. Un nuovo gioiello da svezzare con pazienza (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ stata una settimana da ricordare per Luca Nardi. Il giovanissimo classe 2003 ha vissuto sette giorni da sogno sul veloce indoor di Forlì, sede del Challenger che il Tennista del Bel Paese ha disputato. Mettendo in mostra un ottimo gioco, vario e qualitativo, Nardi si è imposto in Finale contro l’indiano Sasi Kumard Mukund per 6-3 6-1 e ha così conquistato il suo primo titolo nel circuito internazionale citato. Una vittoria che fa ben sperare, vista la giovane età, trattandosi del terzo italiano più precoce ad aggiudicarsi un torneo di questa tipologia. A precederlo in questa particolare classifica in Italia ci sono Jannik Sinner (17 anni e 6 mesi) a Bergamo nel 2019 e Stefano Pescosolido (17 anni e 10 mesi) nel torneo dei Parioli del 1989. Per il giovane giocatore nostrano una ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ stata una settimana da ricordare per. Il giovanissimo classe 2003 ha vissuto sette giorni da sogno sul veloce indoor di Forlì, sede del Challenger che ilta del Bel Paese ha disputato. Mettendo in mostra un ottimo gioco, vario e qualitativo,si è imposto in Finale contro l’indiano Sasi Kumard Mukund per 6-3 6-1 e ha così conquistato il suo primo titolo nel circuito internazionale citato. Una vittoria che fa ben sperare, vista la giovane età, trattandosi del terzo italiano più precoce ad aggiudicarsi un torneo di questa tipologia. A precederlo in questa particolare classifica in Italia ci sono(17 anni e 6 mesi) a Bergamo nel 2019 e Stefano Pescosolido (17 anni e 10 mesi) nel torneo dei Parioli del 1989. Per il giovane giocatore nostrano una ...

