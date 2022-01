Tennis: Djokovic, 'voglio restare in Australia e giocare il torneo' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Melbourne, 10 gen. -(Adnkronos) - "Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open. Rimango concentrato su quello. Sono arrivato qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti a dei fantastici tifosi". Così su Twitter il numero uno del mondo Novak Djokovic. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Melbourne, 10 gen. -(Adnkronos) - "Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la cancellazione del mio visto. Nonostante tutto quello che è successo,e provare a competere aglin Open. Rimango concentrato su quello. Sono arrivato qui perin uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti a dei fantastici tifosi". Così su Twitter il numero uno del mondo Novak

Advertising

GuidoDeMartini : ????Dottoressa Tess Lawrie: 'Il Consiglio Mondiale per la Salute è inorridito per modo in cui il campione di tennis… - repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - Agenzia_Ansa : Un giudice australiano ha deciso di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese la star del tennis Novak D… - ArmandaGelsomin : RT @TgLa7: ???? Il ministro dell'immigrazione australiano non deciderà oggi sul caso di Novak Djokovic. Per ora il numero uno del tennis mond… - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: ULTIM'ORA Novak #Djokovic rischia l’arresto. La Corte Federale ha ribaltato la decisione del governo. -