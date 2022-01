Tennis | Covid Kyrgios positivo ' Sto bene e non ho sintomi'

Advertising

DavidPuente : Se il 16 dicembre Djokovic era risultato positivo al Sars-Cov-2, come mai nei social dell'Belgrade Tennis Associati… - sole24ore : ?? Djokovic, spunta la società del tennista no-vax che studia farmaci anti Covid-19: - fanpage : #Djokovic non si vaccina, ma è azionista di una società che studia cure contro il #Covid19 - RadioSportiva : Novak Djokovic vince l’appello che impugnava il provvedimento di espulsione dall’Australia legato alle normative Co… - RaiSport : #Kyrgios positivo al #Covid si ritira dal torneo di #Sydney Ma il tennista australiano è fiducioso: 'Sono in forma… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Covid

... "Sono un giocatore professionista die la principale ragione del mio arrivo è la ... Lei è vaccinato...?" D: "Non sono vaccinato..." I: "...per il19? Non vaccinato?" D: Non sono vaccinato" ...Non è vaccinato" Djokovic, i legali: "Ecco perché è esente dal vaccino anti" Ma a stretto giro il padre di Djokovic, Srdjan, ha detto ai media serbi che suo figlio è stato nuovamente arrestato ...Tennis star Novak Djokovic on Monday won an expedited legal ... after border officials deemed he had not provided sufficient evidence to be granted a medical exemption from the COVID-19 vaccination ...Federal court orders government to pay tennis star’s costs and release him immediately, but immigration minister could still intervene ...