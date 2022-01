Tennis: Berruto (Pd), 'Djokovic s'è scoperto, ma se ha diritto giochi' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Evidentemente è stata riconosciuta la legittimità dell'ingresso di Djokovic in Australia e di potervi giocare gli Open". Però ora "si evidenziano due aspetti: il primo è che ha ufficializzato la sua posizione no vax, e il secondo che si è aperta un'altro capitolo, la sua partecipazione a eventi pubblici il giorno dopo aver contratto il virus. In Italia questa posizione, per un cittadino come per il numero 1 del Tennis mondiale, sarebbe perseguibile". Lo dice all'Adnkronos l'ex ct di pallavolo e ora responsabile Sport del Pd, Mauro Berruto. "Questo secondo aspetto non è un problema per l'Australia, semmai per la Serbia: sarebbe interessante sapere cos'ha da dire in merito il governo serbo. Quando a Djokovic, il mio giudizio personale non cambia e le nostre posizioni sono opposte. In realtà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Evidentemente è stata riconosciuta la legittimità dell'ingresso diin Australia e di potervi giocare gli Open". Però ora "si evidenziano due aspetti: il primo è che ha ufficializzato la sua posizione no vax, e il secondo che si è aperta un'altro capitolo, la sua partecipazione a eventi pubblici il giorno dopo aver contratto il virus. In Italia questa posizione, per un cittadino come per il numero 1 delmondiale, sarebbe perseguibile". Lo dice all'Adnkronos l'ex ct di pallavolo e ora responsabile Sport del Pd, Mauro. "Questo secondo aspetto non è un problema per l'Australia, semmai per la Serbia: sarebbe interessante sapere cos'ha da dire in merito il governo serbo. Quando a, il mio giudizio personale non cambia e le nostre posizioni sono opposte. In realtà ...

