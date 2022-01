Tempesta d'amore, anticipazioni 10 gennaio: Michael mentirà a Rosalie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempesta d'amore, nel corso della puntata di oggi, lunedì 10 gennaio, si soffermerà su Michael e Rosalie. La coppia sta vivendo un periodo magico, l'intesa tra loro è perfetta e il loro legame è sempre più solido. Tuttavia, di recente il medico è rimasto profondamente turbato dalla lettera del legale di Natascha, che gli ha chiesto il divorzio. L'uomo non ha detto ancora niente alla compagna che, però, ha intuito lo stato d'animo di Michael e ha provato ad indagare imbattendosi nella busta dell'avvocato che non è riuscita a leggere proprio perché è sopraggiunto Niederbühl in quel momento. Michael, come svelano le anticipazioni odierne della soap opera tedesca, sarà molto in crisi e non potrà fare a meno di pensare al suo matrimonio con la sua ex ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 gennaio 2022)d', nel corso della puntata di oggi, lunedì 10, si soffermerà su. La coppia sta vivendo un periodo magico, l'intesa tra loro è perfetta e il loro legame è sempre più solido. Tuttavia, di recente il medico è rimasto profondamente turbato dalla lettera del legale di Natascha, che gli ha chiesto il divorzio. L'uomo non ha detto ancora niente alla compagna che, però, ha intuito lo stato d'animo die ha provato ad indagare imbattendosi nella busta dell'avvocato che non è riuscita a leggere proprio perché è sopraggiunto Niederbühl in quel momento., come svelano leodierne della soap opera tedesca, sarà molto in crisi e non potrà fare a meno di pensare al suo matrimonio con la sua ex ...

