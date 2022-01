Tar Campania sospende l' ordinanza di De Luca | scuola torna in presenza

(Di lunedì 10 gennaio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Il Tar dellal'del governatore Vincenzo Dedello scorso 7 gennaio, che prevedeva la chiusura delle scuole dell'infanzia, elementari e medie fino alla fine del mese. Accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori rappresentati dagli avvocati Giacomo Profeta eRubinacci. A decidere è stata la quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dalla giudice Maria Abruzzese, che con decreto cautelare ha bloccato l'efficacia dell'e ha fissato la camera di consiglio: la trattazione ci sarà l'8 febbraio (ben oltre la data di scadenza dell'che, salvo prolungamenti, avrebbe cessato i suoi effetti il 29 gennaio). In mattinata, in una cospicua memoria difensiva, la Regione aveva ...

