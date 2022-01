Tamponi, vaccini, saturimetri e sanificazioni: a Calvi parte il piano anti-Covid (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’Amministrazione Comunale di Calvi, guidata dal Sindaco Avv. Armando Rocco, ha adottato il piano antiCovid-19 “Calvi CONSAPEVOLE”: ben diciassette azioni che l’Amministrazione Comunale di Calvi ha previsto per il mese di gennaio per limitare il diffondere del virus Covid-19. A partire dagli di VACCINAZIONI PEDIATRICHE riservate ai bambini dai 5 agli 11 anni, in accordo con l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, alle giornate, diversificate per categoria di utenti, dedicate allo SCREENING antiCovid-19 con Tamponi rino-faringei; dallo SCREENING con test salivari per tutti gli alunni iscritti presso i due Plessi Scolastici di Calvi, agli interventi di igienizzazione, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’Amministrazione Comunale di, guidata dal Sindaco Avv. Armando Rocco, ha adottato il-19 “CONSAPEVOLE”: ben diciassette azioni che l’Amministrazione Comunale diha previsto per il mese di gennaio per limitare il diffondere del virus-19. A partire dagli di VACCINAZIONI PEDIATRICHE riservate ai bambini dai 5 agli 11 anni, in accordo con l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, alle giornate, diversificate per categoria di utenti, dedicate allo SCREENING-19 conrino-faringei; dallo SCREENING con test salivari per tutti gli alunni iscritti presso i due Plessi Scolastici di, agli interventi di igienizzazione, ...

Advertising

fanpage : 'Code per i tamponi, incertezza su quarantena e vaccini, prezzi alle stelle: la variante #Omicron ha mandato in til… - Giorgiolaporta : Eticamente impeccabile usare le foto di gente in fila per i #tamponi (per lo più non vaccinata) per parlare di cors… - fattoquotidiano : Tamponi pochi, vaccini e super green pass sul lavoro: il 2022 dei Migliori parte nel caos. - NTR24 : Tamponi, vaccini, saturimetri e sanificazione: a Calvi ecco il piano anti-covid - anteprima24 : ** Tamponi, vaccini, saturimetri e sanificazioni: a #Calvi parte il piano anti-#Covid ** -