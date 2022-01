Tamponi rapidi, molecolari, test sierologici: quale fare e quando? Green pass, la guida per il rientro a scuola e lavoro in sicurezza (Di lunedì 10 gennaio 2022) La continua a far salire la curva dei contagi e da oggi si dovrà fare i conti coi nuovi obblighi imposti dal governo volti a contrastare l'andamento negativo della pandemia. Contestualmente alla fine ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La continua a far salire la curva dei contagi e da oggi si dovrài conti coi nuovi obblighi imposti dal governo volti a contrastare l'andamento negativo della pandemia. Conualmente alla fine ...

Advertising

fattoquotidiano : Latina, sequestrati 12mila tamponi rapidi irregolari: “Nessuna indicazione in lingua italiana” - RegLiguria : Toti: 'Da domani entrerà in vigore la nuova ordinanza che prevede i tamponi rapidi validi per la diagnosi da Covid… - borghi_claudio : Oh ma questo una cosa vera non riesce a dirla? I tamponi rapidi rilevano eccome. - Ambra_7 : @jlnblckthrn Non dico che i tamponi rapidi non funzionano al 100%, ma sono molto più sicuri gli altri, e infatti io… - LuisaPozzoni : RT @fattoquotidiano: Latina, sequestrati 12mila tamponi rapidi irregolari: “Nessuna indicazione in lingua italiana” -