Susanna Ceccardi zittisce il professor Galli | “L’hanno salvata i monoclonali | perché parla solo dei vaccini?” video

Scontro in tv tra il professor Massimo Galli e l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi. Ad Agorà, i toni si alzano e la lite va in scena quando si parla di monoclonali, che l'infettivologo ha ricevuto nella terapia contro il covid. "Temo che l'onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci come i monoclonali. Chi ha determinati fattori di rischio può avere beneficio da un trattamento non risolutivo come gli anticorpi monoclonali", dice Galli. "Lei perché se li è fatti? Dopo 5 giorni dalla febbre è qui in tv", dice Ceccardi, risultata positiva mentre era in Egitto. "Ho fatto 3 vaccinazioni, altrimenti sarei crepato, cara mia", replica Galli.

