Supercoppa italiana, quante assenze per la Juve! Il punto (Di lunedì 10 gennaio 2022) quante assenze importanti per la Juve nella partita di Supercoppa di mercoledì contro l’ Inter. Juventus che perde pedine fondamentali per la Supercoppa italiana in seguito alla 21esima giornata di Serie A. Il primo trofeo del calcio italiano nel 2022 sarà assegnato nella Supercoppa in programma a mercoledì 12 gennaio. Ancora una volta sarà il Derby d’Italia ad attirare i fans di tutta Italia con il confronto tra l‘Inter campione d’Italia nel 2021 e la Juventus, che invece ha conquistato la Coppa Italia nella passata annata. Simone Inzaghi ha già battuto i bianconeri in occasione della Supercoppa italiana nella sua avvenutura passata con la Lazio. Il tecnico proverà a riconfermarsi approfittandone di una Juventus penalizzata dalle ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022)importanti per la Juve nella partita didi mercoledì contro l’ Inter. Juventus che perde pedine fondamentali per lain seguito alla 21esima giornata di Serie A. Il primo trofeo del calcio italiano nel 2022 sarà assegnato nellain programma a mercoledì 12 gennaio. Ancora una volta sarà il Derby d’Italia ad attirare i fans di tutta Italia con il confronto tra l‘Inter campione d’Italia nel 2021 e la Juventus, che invece ha conquistato la Coppa Italia nella passata annata. Simone Inzaghi ha già battuto i bianconeri in occasione dellanella sua avvenutura passata con la Lazio. Il tecnico proverà a riconfermarsi approfittandone di una Juventus penalizzata dalle ...

Advertising

IFTVofficial : Happy 122nd birthday to @OfficialSSLazio ???? ?????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ???? Scudetti ?? UEFA Supe… - Eurosport_IT : CAMPIONESSE ???? La Juventus femminile vince la supercoppa italiana battendo il Milan per 2-1 #JuveMilan… - sportface2016 : +++La Supercoppa italiana, #InterJuventus del 12 gennaio, rimane al 50% di capienza+++ #Covid_19 - TweetinMichelle : RT @OddscheckerIT: Settimana super ricca di eventi e di quote sul nostro sito: ???? Supercoppa italiana ???? Supercoppa spagnola ?? Coppa d'Af… - infoitsport : Supercoppa Italiana, Inter-Juve: quando parlano Inzaghi e Allegri -