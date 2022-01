Supercoppa Italiana | Inter-Juventus | data | orario e diretta TV

(Di lunedì 10 gennaio 2022)inTV e streaming Tempo di super sfida tra i Campioni d’Italia in carica dell’e i detentori della Coppa Italia dellache mercoledì 12 gennaio alle ore 21:00 si giocheranno il primo trofeo stagionale, ovvero la: ecco come seguire il match che si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e bianconeri sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, tramite digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Canale 5 canale 5 del digitale terrestre a partire dalle ...

La vittoria per 4 - 3 a Roma contro i giallorossi lascia notevoli strascichi a livello fisico e disciplinare nella Juve . Contro l' Inter , mercoledì a San Siro nella finale di, i bianconeri saranno in grande emergenza, soprattutto in difesa. Sono arrivati infatti i cartellini gialli e quelli rossi contro la squadra di Mourinho , che priveranno Allegri ...E mercoledì sera a San Siro cercherà di vincere laproprio contro Bastoni. Il quale potrebbe essere utilizzato dal ct nel ruolo di terzino sinistro nei playoff di marzo, quando ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Conferenza stampa Handanovic: le parole alla vigilia di Inter Juve, sfida valida per la finale di Supercoppa a San Siro Mercoledì va in scena la finale ...La Supercoppa italiana si giocherà a San Siro il prossimo mercoledì sera, e vedrà Inter e Juventus sfidarsi diciassette anni dopo l'ultima volta.