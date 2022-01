Supercoppa italiana, Chiesa stagione finita e Agnelli assente causa Covid (Di lunedì 10 gennaio 2022) Juventus, la situazione in casa bianconera a pochi giorni dalla Supercoppa: tra Chiesa infortunato e Agnelli positivo al Covid Mancano veramente poche ore alla tanto attesa Supercoppa italiana. La partita si giocherà allo Stadio San Siro a Milano e vedrà sfidarsi l’Inter, vincitrice dello scorso campionato, e Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il match valevole per il trofeo capita in un periodo storico molto particolare, in cui sono alle stelle i contagi causati dal Covid-19. In particolar modo le squadre calcistiche sono dimezzate e per questo nei scorsi giorni si penava ad una sospensione delle attività. Questo allarme è rientrato, complice le nuove regole imposte dalla Lega, e quindi tutto si svolgerà in maniera regolare. Le due squadre ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Juventus, la situazione in casa bianconera a pochi giorni dalla: trainfortunato epositivo alMancano veramente poche ore alla tanto attesa. La partita si giocherà allo Stadio San Siro a Milano e vedrà sfidarsi l’Inter, vincitrice dello scorso campionato, e Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il match valevole per il trofeo capita in un periodo storico molto particolare, in cui sono alle stelle i contagiti dal-19. In particolar modo le squadre calcistiche sono dimezzate e per questo nei scorsi giorni si penava ad una sospensione delle attività. Questo allarme è rientrato, complice le nuove regole imposte dalla Lega, e quindi tutto si svolgerà in maniera regolare. Le due squadre ...

Advertising

IFTVofficial : Happy 122nd birthday to @OfficialSSLazio ???? ?????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ???? Scudetti ?? UEFA Supe… - Eurosport_IT : CAMPIONESSE ???? La Juventus femminile vince la supercoppa italiana battendo il Milan per 2-1 #JuveMilan… - rtl1025 : ?? Il presidente della #Juventus Andrea #Agnelli è risultato positivo al #covid e non sarà presente a San Siro per… - sportli26181512 : #Media #Notizie Calcio femminile, record di ascolti per la finale di Supercoppa Italiana: Il calcio femminile conti… - infoitsport : Probabili formazioni Inter-Juventus: Supercoppa Italiana 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa italiana Barcellona - Real Madrid, streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere semifinale Supercoppa di Spagna Barcellona - Real Madrid si disputerà mercoledì 12 gennaio, alle ore 20 (ora italiana) , al 'King Fahd International Stadium' di Ryad, il match è valido per la semifinale della Supercoppa di Spagna . Prima di scoprire dove vedere Barcellona - Real Madrid in diretta tv e ...

Supercoppa Inter - Juve, pre - partita e interviste su due canali diversi - Curiosità Mercoledì pertanto si vedrà su Canale 5 alle ore 21.00, in esclusiva assoluta, la Supercoppa Italiana ' Inter - Juventus '. In diretta dallo stadio San Siro di Milano andrà in scena il super match ...

Ricordi l'ultima Inter che ha giocato la Supercoppa Italiana? Sky Sport Supercoppa, mercoledì Inter-Juve sarà diretta da Doveri: Mazzoleni al VAR Sarà Daniele Doveri a dirigere la gara tra Inter e Juventus di Supercoppa Italiana. Il fischietto della sezione di Roma 1 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale e dal quarto uomo Fabbri, ...

Training Center | Next Stop: Supercoppa Inizia una nuova settimana di lavoro per la Juve. Rientrati a Torino subito dopo l'incredibile partita di ieri sera a Roma, i bianconeri si ...

Barcellona - Real Madrid si disputerà mercoledì 12 gennaio, alle ore 20 (ora) , al 'King Fahd International Stadium' di Ryad, il match è valido per la semifinale delladi Spagna . Prima di scoprire dove vedere Barcellona - Real Madrid in diretta tv e ...Mercoledì pertanto si vedrà su Canale 5 alle ore 21.00, in esclusiva assoluta, la' Inter - Juventus '. In diretta dallo stadio San Siro di Milano andrà in scena il super match ...Sarà Daniele Doveri a dirigere la gara tra Inter e Juventus di Supercoppa Italiana. Il fischietto della sezione di Roma 1 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale e dal quarto uomo Fabbri, ...Inizia una nuova settimana di lavoro per la Juve. Rientrati a Torino subito dopo l'incredibile partita di ieri sera a Roma, i bianconeri si ...