Super Green Pass, da oggi si cambia. Ecco le nuove regole che escludono i No Vax dalla vita sociale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Certificazione verde rafforzata necessaria per tutti i mezzi di trasporto, bar, ristoranti, strutture ricettive. Ma anche sport, cerimonie, sagre, fiere e congressi. Parrucchieri liberi ancora fino al 20. E da febbraio Green Pass base anche per banche, uffici e negozi

