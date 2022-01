Sulla scuola il punto più basso della politica Ministro Bianchi | lo studio non è solo in presenza

(Di lunedì 10 gennaio 2022) di Claudia Cardinale Egregio, sono una mamma di due bambini che oggi, alla soglia dei 40, sta vedendo ilpiùitaliana. Sono sempre stata una forte sostenitricelegalità e del rispetto delle regole, ma oggi costato con amarezza che le regole per lasono state assunte – a parer mio – con leggerezza e senza tener conto delle tante istanze provenienti dalla stessain primis i presidi, i professori e tutto il personale che vi lavora oggi giorno, senza tener conto che nella settimana tra il 28 dicembre e il 3 gennaio sono cresciuti dell’86% i pazienti ricoverati per Covid sotto i 18 anni (rispetto al totale dei pazienti pediatrici dei sette giorni precedenti). Sono i dati degli ...

Ma anche chi riapre non nasconde una grande preoccupazioneriapertura in presenza. "Tutti noi vogliamo tenere aperta la, ma non ci sono le condizioni - avverte Luca Zaia, presidente del ...sono mancati interventi strutturali. E con questi numeri, le misure sono insufficienti". Così Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha ...Da oggi gran parte dell'Italia torna a scuola tra dubbi ed incertezze, data la precaria situazione pandemica. Alcuni Istituti lamentano classi dimezzate, professori assenti ed alunni spenti e sottoton ...L’arcigno difensore che vinse due campionati mentre giocava si laureò in legge e oggi ha redatto il contratto del campione ...