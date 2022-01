Stupro multiculturale a Milano | ma il Pd se la prende con il patriarcato E poi col leghista Morelli

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Violenza sessuale acontro un numero ancora imprecisato di giovani ragazze. E ancora una volta la sinistra affronta il tema con una serie di banalità. Dal punto di vista politico, non riesce a mettere sotto accusa il sindaco Sala sul tema della sicurezza. Dal punto di vista culturale si affida all’analisi della segretaria cittadina del Pd, Silvia Roggiani, che accusa la cultura patriarcale della nostra società. Sorvolando bellamente sul fatto che a commettere quegli abusi sono stati egiziani o marocchini, intrisi di una cultura che vede la donna sottomessa. Il tema è quello dell’integrazione senza subire la cultura “altra”, cioè islamica, e non il. La sinistra e le violenze di Capodanno ae a Colonia Ma era già accaduto per le violenze del Capodanno 2016 a Colonia. La sinistra aveva reagito nello stesso modo. ...