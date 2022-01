Street Fighter: ecco il logo per l’anniversario dei 35 anni della serie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 2022 segnerà il 35esimo anniversario di Street Fighter, e oltre a svelare un logo per festeggiare l’evento, Capcom rivela di avere in cantiere diversi nuovi progetti per l’occasione Il genere dei picchiaduro è senza alcun dubbio tra i pionieri dei media videoludici, e all’interno di esso la saga di Street Fighter è quella che ha contribuito maggiormente alla sua diffusione. A partire dai cabinati nelle sale giochi, giungendo poi nelle case dei giocatori attraverso le console, e in portabilità sui dispositivi mobile, i beat’em up sono stati in grado di mantenere alto il proprio onore nonostante l’inevitabile scorrere del tempo. Street Fighter, nato alla fine degli anni ottanta, diede origine a memorabili capitoli tutt’ora ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 2022 segnerà il 35esimoversario di, e oltre a svelare unper festeggiare l’evento, Capcom rivela di avere in cantiere diversi nuovi progetti per l’occasione Il genere dei picchiaduro è senza alcun dubbio tra i pionieri dei media videoludici, e all’interno di esso la saga diè quella che ha contribuito maggiormente alla sua diffusione. A partire dai cabinati nelle sale giochi, giungendo poi nelle case dei giocatori attraverso le console, e in portabilità sui dispositivi mobile, i beat’em up sono stati in grado di mantenere alto il proprio onore nonostante l’inevitabile scorrere del tempo., nato alla fine degliottanta, diede origine a memorabili capitoli tutt’ora ...

