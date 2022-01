Stasera si chiude l’asta benefica delle maglie: ultimi rilanci telefonando a TuttoAtalanta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rush finale per l’iniziativa benefica con le maglie nerazzurre del Christmas Match 2021: in questa ultima fase si può rilanciare solo telefonando nel corso della diretta di «TuttoAtalanta» dalle 20,50 alle 22,30 su Bergamo Tv. Il ricavato agli Amici della Pediatria. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rush finale per l’iniziativacon lenerazzurre del Christmas Match 2021: in questa ultima fase si puòare solonel corso della diretta di «» dalle 20,50 alle 22,30 su Bergamo Tv. Il ricavato agli Amici della Pediatria.

Advertising

webecodibergamo : Rush finale per l’iniziativa benefica: in questa ultima fase si può rilanciare solo telefonando nel corso della dir… - webecodibergamo : Gli ultimi rilanci entro questa sera, durante la trasmissione. - misster23782335 : E lo spettacolo si chiude stasera! Tommaso The king ancora una volta??Buonanotte #tzvip - quemadator221 : Stasera metto mi piace a tutti, a quelli che stanno con Sarri e a quellii contro, a quelli che vogliono chiude tutt… - skskriniar : RT @Smgii1908: La mia TL stasera, si chiude twitter buonanotte -