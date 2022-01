Spostato al 31 marzo lo spettacolo di Debora Villa ' Gli uomini vengono da Marte | le donne da Venere' al Teatro Alfieri

(Di lunedì 10 gennaio 2022) I biglietti per la nuova data sono già disponibili su www.ticketone.it e presso la biglietteria del, aperta daldì al venerdì dalle 10 alle 17. Info e prenotazioni 0141.399057 - 399040.

Advertising

marcoz984 : Annunziata: 'oggi il picco di omicron sta venendo spostato più verso marzo'. Ma da chi? A marzo ci sarà sereno vari… - _imannrose : @itsbeetlesful Purtroppo hanno spostato la RB9 di Seb da Marzo a Giugno ?? - TeatroAlfieri : Spostato al 31 marzo lo spettacolo di Debora Villa al Teatro Alfieri @DNotizia - Giu_ggiola : @dontalkoutloud1 Io nel 2020 (sigh) dovevo andare al concerto dei Queen a Bologna (poi spostato al 2021, e ora ad a… - lavocediasti : Spostato al 31 marzo lo spettacolo di Debora Villa 'Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere' al Teatro Alfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostato marzo

Gazzetta D'Asti

... lo spettacolo di Debora Villa 'Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere' previsto per il 19 febbraio al Teatro Alfieri di Asti è riprogrammato per giovedì 31, sempre alle 21 . I ...Il convegno, è scritto in un cartello, è statoall'hotel Baikonur, chissà dov'è. Mi farò ... 142016 L'ANELLO Il suo anello d'oro con cameo di lacca nera e teschio alato bianco grande ...A causa di uno slittamento dovuto alla modifica del calendario dell'intero tour, lo spettacolo di Debora Villa "Gli uomini vengono da Marte, le donne da ...