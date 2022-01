Spallanzani, Vaia: giusto rientrare a scuola, ora lavorare su areazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma- “Per me è molto semplice: bisogna privilegiare la salute anche mentale dei ragazzi, per cui i ragazzi è giusto che vadano a scuola. Sono sempre stato a favore dell’apertura di tutto, altrimenti le persone non capiscono più perché ci vacciniamo. Diciamo che il vaccino serve, che ci dà spazi di socialità, è giusto che apriamo anche la scuola”. Così il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite questa mattina a ‘Non Stop News’. “Oggi diamo la Ffp2 a scuola e va bene perché è un ottimo presidio di salvaguardia- ha continuato- ma è impensabile lasciare i ragazzi sempre con la mascherina, per cui dobbiamo togliergliela. Come fare? Dobbiamo intervenire con degli interventi sul clima, quindi intervenire ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma- “Per me è molto semplice: bisogna privilegiare la salute anche mentale dei ragazzi, per cui i ragazzi èche vadano a. Sono sempre stato a favore dell’apertura di tutto, altrimenti le persone non capiscono più perché ci vacciniamo. Diciamo che il vaccino serve, che ci dà spazi di socialità, èche apriamo anche la”. Così il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Lazzarodi Roma, Francesco, ospite questa mattina a ‘Non Stop News’. “Oggi diamo la Ffp2 ae va bene perché è un ottimo presidio di salvaguardia- ha continuato- ma è impensabile lasciare i ragazzi sempre con la mascherina, per cui dobbiamo togliergliela. Come fare? Dobbiamo intervenire con degli interventi sul clima, quindi intervenire ...

