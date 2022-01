SNAI – Supercoppa Italiana, Inter-Juventus Inzaghi a bassa quota, per Allegri impresa da 4,25 (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nerazzurri nettamente favoriti per il primo trofeo stagionale: segno «1» a 1,75. Dzeko e Lautaro candidati al gol (2,50), per la Juve risponde Dybala (3,50). Milano, 10 gennaio 2022 – Quote nerazzurre per la Supercoppa Italiana. In vista del “derby d'Italia” in programma a San Siro mercoledì sera, la scelta degli analisti SNAI è chiara: l'Inter, che domenica contro la Lazio ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva in campionato, è nettamente favorita sulla Juventus, a sua volta uscita vincente dal match in casa della Roma. Il segno «1» Interista è dato a 1,75, il «2» bianconero si colloca a distanza, a quota 4,25. Il pareggio, che porterebbe la sfida ai supplementari, vale 4 volte la posta. Proprio in parità, peraltro, si è concluso l'ultimo scontro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nerazzurri nettamente favoriti per il primo trofeo stagionale: segno «1» a 1,75. Dzeko e Lautaro candidati al gol (2,50), per la Juve risponde Dybala (3,50). Milano, 10 gennaio 2022 – Quote nerazzurre per la. In vista del “derby d'Italia” in programma a San Siro mercoledì sera, la scelta degli analistiè chiara: l', che domenica contro la Lazio ha conquistato l'ottava vittoria consecutiva in campionato, è nettamente favorita sulla, a sua volta uscita vincente dal match in casa della Roma. Il segno «1»ista è dato a 1,75, il «2» bianconero si colloca a distanza, a4,25. Il pareggio, che porterebbe la sfida ai supplementari, vale 4 volte la posta. Proprio in parità, peraltro, si è concluso l'ultimo scontro ...

