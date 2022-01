“Sleali e fake” | Paola Barale al vetriolo a Verissimo Con chi ce l’ha?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La conduttrice ha rilasciato un’intervista a cuore aperto durante la quale le sue dichiarazioni forti non sono passate inosservate Momenti di grandi verità ieri a. Nella scorsa puntata, infatti,si è lasciata andare, aprendosi sulla sua vita privata. Oggetto della conversazione con la conduttrice, in particolare, il rapporto con i suoi due ex, Raz Degan e Gianni Sperti., la verità bomba sugli ex La famosa conduttrice non ha di certo affrontato l’argomento in modo superficiale. Parlando con Silvia Toffanin ha infatti voluto dire la sua sulla fine delle sue due più importanti relazioni, non lesinando le critiche: “Ho solo ricordi sbiaditi”, ha esordito in tutta risposta alle questioni poste dalla conduttrice di, aggiungendo: ...