Sky | in arrivo nuovo canale in 4K per il cinema

Si accende il 28 gennaio il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR. Sky Cinema 4K sarà disponibile sul canale 313, e si aggiunge agli 11 canali a brand Sky Cinema, offrendo agli abbonati un'esperienza di visione ancora più coinvolgente. Il canale sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky

