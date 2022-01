Situazione Manchester United: Ronaldo summit con l’agente, ogni soluzione è possibile (Di lunedì 10 gennaio 2022) I malumori in casa Manchester United sarebbero arrivato anche a Cristiano Ronaldo: l’asso portoghese ha fatto un summit con l’agente Mendes Clamorosa indiscrezione del The Sun, secondo cui Cristiano Ronaldo non sarebbe affatto contento della Situazione del suo Manchester United. La crisi di risultati dei Red Devils ha portato l’asso portoghese ad incontrare il suo agente Mendes. Il summit, secondo voci vicine, riguarderebbe il mercato e ogni Situazione potrebbe essere possibile qualora la Situazione in casa Manchester United dovesse continuare in maniera negativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) I malumori in casasarebbero arrivato anche a Cristiano: l’asso portoghese ha fatto unconMendes Clamorosa indiscrezione del The Sun, secondo cui Cristianonon sarebbe affatto contento delladel suo. La crisi di risultati dei Red Devils ha portato l’asso portoghese ad incontrare il suo agente Mendes. Il, secondo voci vicine, riguarderebbe il mercato epotrebbe esserequalora lain casadovesse continuare in maniera negativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

