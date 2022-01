Singo | Brekalo e Sanabria | il meglio di Torino - Fiorentina

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Un superha spazzato via la4 - 0 grazie alle reti di(doppietta) e. Ecco le immagini più belle del match. I granata salgono a quota 28 punti in classifica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SERIE A | Torino batte Fiorentina 4-0. In gol Singo, Sanabria e doppietta di Brekalo. #ANSA - SkySport : ?? TORINO-FIORENTINA 4-0 Risultato finale ? ? #Singo (19’) ? #Brekalo (23’) ? #Brekalo (31’) ? #Sanabria (58’) ? SER… - marinabeccuti : Le pagelle di Torino-Fiorentina: Brekalo bomber con una doppietta. Bene Singo che ha sbloccato il risultato e Sanab… - Torinogranatait : Le pagelle di Torino-Fiorentina: Brekalo bomber con una doppietta. Bene Singo che ha sbloccato il risultato e Sanab… - AleCat_91 : TORINO - FIORENTINA 4-0: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! -

Ultime Notizie dalla rete : Singo Brekalo

Un super Torino ha spazzato via la Fiorentina 4 - 0 grazie alle reti di(doppietta) e Sanabria. Ecco le immagini più belle del match. I granata salgono a quota 28 punti in classifica alle spalle proprio di Fiorentina, Roma e Lazio (tutte appaiate a quota 32)...Gemello diventa il quarto calciatore prodotto dalla favolosa Primavera 2018 - 2019 (la classe 99 - 2000) a scendere in campo con Juric, dopo Buongiorno,e Kone.SERIE A - I voti ai protagonisti di Torino-Fiorentina: brillano Brekalo e Singo tra i padroni di casa. Callejon da horror, bocciato Vlahovic. Promossi a pieni v ...Posticipo del lunedì che vede sulla carta favorita la Fiorentina, tra le più belle realtà di questa stagione, in casa di un Torino appena uscito dalla quarantena e con qualche assenza. La realtà si mo ...