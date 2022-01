Silvio Berlusconi e gli auguri alla fidanzata Marta Fascina per il 32esimo compleanno (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Buon compleanno, Marta”. Così, senza troppi giri di parole, ieri 9 gennaio Silvio Berlusconi (85 anni) ha celebrato via social la fidanzata Marta Fascina nel giorno del suo 32esimo compleanno. Nella foto sono entrambi vestiti di blu, circondati da luminarie natalizie e con uno sguardo intenso che li lega. I due fanno coppia da circa 2 anni, il loro è un rapporto ormai conclamato nonostante tendano a mantenere riservatezza sul rapporto di coppia, fatta eccezione per qualche foto più ‘intima’ (poi prontamente cancellata) postata sul profilo social della deputata di Forza Italia. Per il resto, su profilo di Fascina si parla solo di lavoro: Berlusconi, Berlusconi, qualche scatto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Buon”. Così, senza troppi giri di parole, ieri 9 gennaio(85 anni) ha celebrato via social lanel giorno del suo. Nella foto sono entrambi vestiti di blu, circondati da luminarie natalizie e con uno sguardo intenso che li lega. I due fanno coppia da circa 2 anni, il loro è un rapporto ormai conclamato nonostante tendano a mantenere riservatezza sul rapporto di coppia, fatta eccezione per qualche foto più ‘intima’ (poi prontamente cancellata) postata sul profilo social della deputata di Forza Italia. Per il resto, su profilo disi parla solo di lavoro:, qualche scatto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una manifestazione nazionale 'di tutti i partiti antifascisti' contro l'ipotesi dell'elezione di Silvio Berlusconi… - fattoquotidiano : C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusco… - fattoquotidiano : 'Mi arrestano': ventinovesima puntata del podcast 'Storia di B.' di @marcotravaglio: Napolitano promette grazia e a… - ilsolitoale : RT @Marco_dreams: Era il Roma 12 novembre 2011: Silvio Berlusconi non è più il presidente del Consiglio. Fuori è il tripudio della gente.… - CorriereUmbria : Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. Secondo Tajani 'nessuna ipotesi bis'. E spunta il possibile aiuto di… -