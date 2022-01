Silvio Berlusconi dedica un post al compleanno della fidanzata Marta Fascina: gli auguri dell’ex premier (Di lunedì 10 gennaio 2022) Silvio Berlusconi è al centro del dibattito politico attuale. L’avvicinarsi dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, infatti, vede l’ex Presidente del Consiglio al centro di molte trattative. Silvio Berlusconi è uno dei nomi papabili a prendere il posto di Sergio Mattarella al Quirinale. Sostenuto principalmente dai leader del centro destra, sembra, però, che la sua possibile scalata al “colle” sia ancora lontana. Soprattutto i parlamentari del Movimento 5 Stelle e del PD avrebbero, infatti, bloccato le trattative sulla sua candidatura. In questo clima politico incerto, però, Silvio Berlusconi, si è lasciato andare a un momento romantico. In occasione del compleanno della fidanzata, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022)è al centro del dibattito politico attuale. L’avvicinarsi dell’elezione del nuovo PresidenteRepubblica, infatti, vede l’ex Presidente del Consiglio al centro di molte trattative.è uno dei nomi papabili a prendere ilo di Sergio Mattarella al Quirinale. Sostenuto principalmente dai leader del centro destra, sembra, però, che la sua possibile scalata al “colle” sia ancora lontana. Soprattutto i parlamentari del Movimento 5 Stelle e del PD avrebbero, infatti, bloccato le trattative sulla sua candidatura. In questo clima politico incerto, però,, si è lasciato andare a un momento romantico. In occasione del, ...

