Advertising

Errorigiudiziar : «Per anni ho cercato di farmi una ragione sul perché e sul percome fosse capitata proprio a lui una sorte così. Con… - _luigicontu : Se ne e' andata Silvia Tortora. E' stata una bravissima giornalista ma soprattutto una grande donna, coraggiosa. La… - Agenzia_Ansa : Giornalista per tv e carta stampata, Silvia Tortora è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia de… - zazoomblog : Silvia Tortora morta a 59 anni: era giornalista e figlia di Enzo aveva sposato Philippe Leroy - #Silvia #Tortora… - zazoomblog : Morta Silvia Tortora giornalista e volto tv e figlia di Enzo: aveva 59 anni - #Morta #Silvia #Tortora #giornalista -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Tortora

La giornalistaè morta questa notte in una clinica di Roma a 59 anni. Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo, ha lavorato per tv e carta stampata: con Giovanni Minoli a Mixer e ...È morta a 59 anni, giornalista per tv e carta stampata e figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzoè scomparsa questa notte in una clinica romana: figlia dello storico volto ...E’ morta Silvia Tortora. Figlia di Enzo Tortora, era nata a Roma il 14 novembre 1962. E’ deceduta nella notte in una clinica romana. Giornalista televisiva e della carta stampata, aveva lavorato con ...Com'è morta e chi era la giornalista Silvia Tortora: la 59enne p morta questa notte, in una clinica romana a 59 anni ...