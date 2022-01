Si avvicina il mese di marzo 2022, quando l’Europa deciderà sul chatcontrol contro la pedofilia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prima sarà la volta del WeProtect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online, all’inizio del mese di marzo 2022. Poi si discuterà, in maniera definitiva a livello di legislazione europea, sul meccanismo del chatcontrol per combattere la diffusione della pedofilia e delle immagini pedopornografiche nelle chat private dei cittadini dell’Unione Europea. Questo provvedimento, al momento, prevede una sospensione di 3 anni del regolamento europeo della privacy per questa singola fattispecie e significherebbe la scansione delle chat private delle principali app di messaggistica istantanea al fine di individuare i contenuti pedopornografici distribuiti attraverso questo canale. LEGGI ANCHE > Il fumoso regolamento “chatcontrol” approvato ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prima sarà la volta del WeProtect Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online, all’inizio deldi. Poi si discuterà, in maniera definitiva a livello di legislazione europea, sul meccanismo delper combattere la diffusione dellae delle immagini pedopornografiche nelle chat private dei cittadini dell’Unione Europea. Questo provvedimento, al momento, prevede una sospensione di 3 anni del regolamento europeo della privacy per questa singola fattispecie e significherebbe la scansione delle chat private delle principali app di messaggistica istantanea al fine di individuare i contenuti pedopornografici distribuiti attraverso questo canale. LEGGI ANCHE > Il fumoso regolamento “” approvato ...

Ultime Notizie dalla rete : avvicina mese Primo birdwatching del nuovo anno ad Arnovecchio ...naturalistica che può essere considerata a tutti gli effetti anche una palestra per chi si avvicina ... ORARI DI APERTURA GENNAIO - Nel mese di gennaio l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il ...

Linfa - Eat Different è pronta per Veganuary '22 ... e mettono alla prova i propri limiti, scegliendo di vivere il mese di gennaio secondo i principi ... rigorosamente 100% vegetali, legate al comfort food, che attirano e incoraggiano chi si avvicina per ...

Chatcontrol, la discussione pronta per marzo 2022 | Giornalettismo

Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 10 gennaio: oggi 2372 nuovi positivi e 413 guariti

PESCARA – Sono 2372 (di età compresa tra 1 mese e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 142916. Dei positivi odierni, 1 ...

Con 300 mila casi bisognerà pensare ai lockdown mirati, dice Pregliasco AGI - Con il bilancio dei contagi che si avvicina alla soglia dei 300 mila bisogna cominciare a pensare a lockdown mirati. È il monito di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore dell'Anpas, che si d ...

